Solari entra no radar do Fortaleza, mas técnico do Racing não quer negociação

Conforme apurou a reportagem, não houve proposta oficial. Até o momento, a conversa é inicial, tratando apenas de condições de transferências, e difícil de ser concluída com desfecho positivo para o Fortaleza. O atleta, contratado pelo Racing por 3 milhões de dólares (por 80%) em 2024 – quando estava no Defensa y Justicia – está nos planos do técnico Gustavo Costas e será titular na retomada após as férias, nesta quarta-feira, 2, pela Copa da Argentina.

Ativo no mercado de transferências antes da retomada das competições, o Fortaleza sondou a situação do ponta-direita Santiago Solari, do Racing, que enfrentou o Tricolor na fase de grupos da Libertadores. A informação foi veiculada inicialmente pelo jornalista argentino Toty Pintos e confirmado pelo Esportes O POVO .

O comandante da Academia diz que o ofensivo é importante no seu trabalho e chegou a pedir pessoalmente para o atleta não ser negociado na janela. Para a posição, o Fortaleza já contratou José Maria Herrera, que também pode atuar em outras posições do setor ofensivo. O atacante de 22 anos custou R$ 13 milhões ao Fortaleza e assinou um contrato de cinco anos.

Mesmo sem ser considerado titular absoluto do Racing, Solari alterna a vaga na onzena principal com Vietto e é tratado como um "décimo segundo jogador" nos outros jogos. Com a camisa bicolor, já registra 60 partidas, com nove gols e oito assistências. Antes disso, no Defensa y Justicia, jogou 54 jogos, com três passes para gols e sete tentos anotados.

Saída de Maxi Salas reforça permanência de Solari

Um dos principais jogadores do atual plantel do Racing está de saída do clube. Por jogar na mesma posição de Solari, o time argentino mantém cautela em qualquer negociação. Maximiliano Salas deve ir ao River Plate, que pretende ativar a cláusula de rescisão do seu contrato com o Racing, avaliada em 8 milhões de euros. O ofensivo é um pedido do técnico Marcelo Gallardo.