Cano e Hércules marcam, Fluminense segura Inter de Milão e avança às quartas do Mundial

O gols marcados pelo grupo comandado por Renato Gaúcho saíram dos pés do artilheiro Germán Cano, aos 2 minutos do primeiro tempo, e dos pés de Hércules, ex-Fortaleza, nos acréscimos da segunda etapa. A partida foi marcada principalmente pelo ímpeto do clube carioca em segurar a equipe vice-campeã da Champions League.

O Fluminense se junta ao Palmeiras na lista de seletos clubes confirmados nas quartas de final do Mundial de Clubes. Com garra, o Tricolor das Laranjeiras avançou após vencer a Inter de Milão por 2 a 0 na tarde desta segunda-feira, 30, no estádio Bank of America, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Com a vantagem conquistada, o grupo comandado por Renato Gaúcho acabou tendo que acompanhar uma pressão feita pela equipe italiana em boa parte do jogo, principalmente com Dumfries, Thuram e Lautaro Martínez. O grupo italiano tentou com bolas no alto, pelas laterais e até mesmo infiltrações pelo meio, mas o batalhão defensivo tricolor, formado por três zagueiros e pelos laterais, fez com que o Fábio terminasse o primeiro tempo com poucas finalizações difíceis feitas, ainda que a pressão exercida pelo grupo de Cristian Chivu tenha sido alta.

Ofensivo nos primeiros momentos, o Fluminense conseguiu balançar as redes quando o relógio marcava apenas dois minutos. No lance, Arias tentou um cruzamento para Cano, e Bastoni acabou desviando para que o artilheiro tricolor estufasse as redes de Sommer.

O duelo entre Inter de Milão foi desenhado desde a escalação, com um 3-5-2 do Tricolor das Laranjeiras contra um protocolar 4-4-2 do time europeu. Nenhum torcedor do time carioca — nem o mais otimista — esperava, no entanto, que a partida fosse se desenhar tão cedo de forma favorável ao time brasileiro.

O Fluminense até mesmo teve novas chances de marcar um novo gol em contra-ataques. Aos 29 minutos, com uma boa finalização de Arias em que a bola ainda acabou sobrando na entrada da pequena área para Samuel Xavier, mas o lateral mandou para fora; e também aos 39, quando Ignácio chegou a balançar as redes, mas o árbitro assinalou impedimento. Deste modo, o Tricolor das Laranjeiras foi para o intervalo com a vantagem do placar mínimo.

A vantagem foi levada como uma parte boa do regulamento no segundo tempo. O enredo do jogo seguiu com a maior posse de bola para a Inter, mas o Fluminense, com o triunfo parcial, se sentiu mais livre para arriscar com Cano e também com Arias, que chegou a exigir boas defesas de Sommer nos primeiros minutos.

A Inter não ficou para trás e, com uma mudança em cada setor do campo seguiu na pressão. Sucic e Lautaro Martinez foram os que mais assustaram a meta de Fábio, exigindo mais do goleiro tricolor que no primeiro tempo. O centroavante argentino chegou a colocar uma bola na trave, mas o Time de Guerreiros lutou até o final pela classificação e foi premiado nos minutos finais com mais um tento.