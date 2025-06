Ex-Fortaleza, Hércules se emociona com gol pelo Flu no Mundial e relembra início difícil

O volante entrou na etapa final da partida válida pelas oitavas de final e decretou o triunfo do time carioca marcando um gol nos acréscimos

O Fluminense está nas quartas de final do Mundial de Clubes. Os tricolores venceram a Internazionale-ITA nesta segunda-feira por 2 a 0 e garantiram a classificação no torneio.

O volante Hércules entrou na etapa final e decretou o triunfo nos acréscimos. Após o jogo, o jogador lembrou a adaptação no clube no começo do ano.