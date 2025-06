Pol Fernández perde espaço no Fortaleza e tenta retorno a Boca Juniors ou Racing

O volante já foi capitão do Boca Juniors, mas não descarta outras opções da argentina / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Fora até mesmo dos relacionados nos últimos jogos do Fortaleza, o volante Pol Fernández pretende retornar ao futebol argentino. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, o ex-capitão do Boca Juniors aguarda ligação de Riquelme, ex-craque e atual presidente dos Xenéizes, nos próximos dias, assim como mantém conversas com representantes do Racing — também ex-time —, que precisará de reposições no meio de campo. Segundo a apuração da reportagem, o retorno do técnico Miguel Ángel Russo, com quem o atual camisa 5 do Fortaleza fez poucos jogos, esquentou a conversa com o Boca Juniors. O treinador, segundo pessoas próximas a Pol Fernández, tem ótima relação com o atleta e aprova o retorno, mas as conversas ainda são iniciais.

+ "Não rendeu o que se espera", reconhece Papellin sobre Pol Fernández no Fortaleza Com o Racing, o diálogo parece mais distante de um acerto pela base do time estar bem estruturada, mas a diretoria do clube indicou que devem ter saídas no meio de campo em breve. Novos nomes serão avaliados, mas Pol Fernández está em uma "lista de reposição". Por sua vez, o volante indicou o interesse em negociar com o clube. Além dos dois ex-clubes, tratados como prioridade, Pol não descarta retornar ao seu país natal para atuar em outro clube. No Fortaleza, o camisa 5 não viajou para os dois jogos fora de casa diante do próprio Racing, na Argentina; e do Flamengo, no Maracanã. Ainda assim, não há um "afastamento" oficial por parte do clube.