Papellin convoca torcida do Fortaleza para jogo contra Santos: "Estádio vazio é o c…"

Sérgio Papellin assumiu a diretoria de futebol do Fortaleza no último dia 30 / Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

O Fortaleza divulgou um vídeo na manhã desta sexta-feira, 6, lançando uma promoção de ingressos para o duelo contra o Santos no próximo dia 12, às 19h30min pela 12ª da Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo, o novo diretor de futebol do clube, Sérgio Papellin, falou sobre o atual sentimento do torcedor do Leão e afirmou a importância dos adeptos do Tricolor comparecerem nas arquibancadas da Arena Castelão no duelo contra o Peixe.