Ex-Fortaleza, Juninho Capixaba exalta "sensacional" Vojvoda e destaca gestão de grupo

Juninho Capixaba foi destaque do Fortaleza em 2022 / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Ex-jogador do Fortaleza, Juninho Capixaba não escondeu, em entrevista ao Charla Podcast, a admiração que tem pelo treinador Juan Pablo Vojvoda, com quem trabalhou no Pici durante a temporada de 2022. Atualmente no RB Bragantino, o lateral-esquerdo descreveu o comandante argentino do Leão como “sensacional”. “Eu não tenho nem palavras. É um cara sensacional. E eu falo como pessoa, porque, como treinador… ele não está sendo um treinador lá (no Fortaleza), ele está mudando a história do clube. O que ele fez na época (2021), antes de eu chegar, já era uma ascensão muito grande. Quando eu chego (no Fortaleza) e ele começa a conversar comigo, é uma outra visão, um outro futebol. Para mim, era novo. Uma linha de três, eu de ala”, comentou.