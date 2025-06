"Já pedimos desculpas, agora temos que reagir", diz CEO do Fortaleza após goleada

O Fortaleza terminará, pela segunda vez, uma rodada desta Série A no Z-4 da competição / Crédito: AURÉLIO ALVES

"Nos últimos anos viemos muitas vezes aqui no Maracanã e até ganhamos jogos contra o próprio Flamengo. E hoje, um resultado que não mostra o que é o Fortaleza dos últimos anos. O Fortaleza desse ano realmente está devendo. A gente não tem mais nem que pedir desculpas, já que pedimos algumas vezes. Acho que temos que reagir", disse Marcelo Paz. "A palavra é reagir, é tomar confiança para jogar o nosso melhor futebol. Para voltar a dar orgulho ao torcedor, com humildade, com o pé no chão, sabendo do momento que passamos, que é difícil", afirmou. Com a goleada sofrida no Rio de Janeiro, e o empate por 0 a 0 entre Vitória-BA e Corinthians-SP, o Fortaleza terminará, pela segunda vez, uma rodada desta Série A no Z-4 da competição. "Entramos hoje na zona de rebaixamento, ainda tem muito campeonato pela frente, mas a gente tem que cuidar muito bem disso, para não deixar isso virar algo pior, mas que a gente tem que reagir, trabalhar para sair dela", ressaltou.