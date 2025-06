Zé Welison atinge limite de jogos e não poderá atuar por outro clube da Série A

Na goleada por 5 a 0 sofrida pelo Fortaleza diante do Flamengo, Zé Welison completou sua sétima partida na Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, o volante não poderá mais defender outro clube da elite nacional nesta temporada, conforme as regras da CBF.

O jogador vinha negociando um possível retorno ao Vitória, clube onde foi revelado e pelo qual tem grande identificação. Antes de avançar nas conversas com o time baiano, Zé também chegou a ser sondado por outras equipes da Série A, mas as tratativas não evoluíram.