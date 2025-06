Libertadores 2025: Fortaleza enfrenta o Vélez nas oitavas de final

O Leão do Pici decidirá a vaga em dois jogos, com a ida disputada na Arena Castelão e a volta na fora de casa

O Fortaleza conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores. Após terminar a fase de grupos na segunda colocação, o Tricolor poderia enfrentar qualquer equipe que finalizou na primeira colocação. No sorteio, realizado na sede da Conmebol, na tarde desta segunda-feira, 2, o time sorteado como rival do Leão do Pici foi o Vélez-ARG. Quem passar garante mais R$ 9,6 milhões aos cofres do clube.

Dividindo o grupo com Racing-ARG, Bucaramanga-COL e Colo-Colo-CHI, a campanha do Fortaleza na fase que precede o mata-mata foi marcada por duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Contra a equipe argentina, o Tricolor perdeu os dois jogos, ao contrário do que se viu contra os chilenos, contra quem venceu as duas. Diante do clube colombiano, o Fortaleza somou dois empates.

