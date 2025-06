Abatido, Vojvoda desabafa após goleada sofrida pelo Fortaleza: "Sensação é de tristeza e dor"

Leão do Pici foi superado em 5 a 0 pelo Flamengo na noite deste domingo, 1°, e voltou para a zona de rebaixamento do Brasileirão

A goleada sofrida pelo Fortaleza diante do Flamengo em 5 a 0 na noite deste domingo, 1°, ampliou a crise vivida pelo clube com a volta ao Z4 do Brasileirão. Em entrevista coletiva cedida após o revés, o técnico do grupo, Juan Pablo Vojvoda, desabafou sobre o que ele classificou como o momento mais difícil que ele já passou com Leão, com os olhos visivelmente marejados.

"Uma sensação ruim dentro de mim, não só por mim, mas pelos jogadores e pelo momento. Um momento muito difícil. Acho que o mais difícil que passamos aqui pelo clube. Temos que continuar acreditando, lutando, tomando decisões. Isso é o usar a inteligência e nossa força para virar essa situação que tá se tornando muito ruim e não gostamos. A sensação é de tristeza e de dor, pelo momento, pelo clube, pelos momentos vividos no clube e temos que virar essa chave, esse momento”, frisou ele.