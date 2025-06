Veja o caminho do Fortaleza no chaveamento do mata-mata da Libertadores

No entanto, para sonhar com a final da Libertadores, primeiro será preciso passar pelo Vélez Sarsfield-ARG

O Fortaleza descobriu seu caminho a “glória eterna” na tarde desta segunda-feira, 2. Após o sorteio, realizado na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, a equipe de Vojvoda descobriu qual será o adversário do Leão nas oitavas de final da Copa Libertadores e quais os possíveis confrontos em fases futuras do torneio.

No entanto, para sonhar com a final da Libertadores, primeiro será preciso passar pelo Vélez Sarsfield-ARG. O escrete cearense passou para a fase de mata-mata da competição após conquistar a 2ª posição do Grupo E do torneio. Já os argentinos lideraram o Grupo H — empatado em pontos com o Peñarol, mas a frente no saldo de gols.