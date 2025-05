João Ricardo elogia Racing, mas vê Fortaleza pronto para duelo decisivo na Libertadores

Diante disso, o goleiro João Ricardo , em entrevista pré-jogo, disse que, apesar da fase inconstante que o Tricolor vem passando, acredita que a equipe tem condições de fazer um bom jogo e conseguir um resultado positivo no país vizinho.

O Fortaleza enfrenta o Racing -ARG , na noite desta quinta-feira , 29, às 21h30min, no E stádio El Cilindro , em Avellaneda, na Argentina, em busca de superar o momento ruim e carimbar vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.

“Nós sabemos da dificuldade que é jogar contra equipes argentinas e o Racing, jogando dentro de seus domínios, é uma equipe que pressiona muito. Então, nos preparamos para defender bem e contra-atacar bem. Com isso, a gente espera que, em momentos em que estivermos por ‘cima’ no jogo, aproveitemos as oportunidades para fazer os gols e vencer a partida”, pontuou o camisa 1, em entrevista à TV Leão.



O arqueiro do Tricolor do Pici, quando questionado sobre a diferença de temperatura entre as cidades, ressaltou que o grupo de jogadores não sentiria problema na aclimatação para o embate.

“A gente já está há dois aqui (na Argentina), tentando se adaptar o mais rápido possível. Mas eu acho que o fator quente pesa mais que o fator frio. No clima frio, você se desgasta menos, porém, lógico, estamos acostumados com o tempo quente de Fortaleza e isso não vai impor nenhuma dificuldade para nós”, avaliou.