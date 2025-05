Fortaleza reassume propriedade do Alcides Santos após 30 anos; entenda

O grupo de torcedores foi a Associação dos Amigos do Fortaleza (Asa Forte), formada nos anos 90 por Flávio Novaes, José Raimundo Costa, Carlos Rolim Filho e Manoel Guimarães. À época, o terreno passou a pertencer ao grupo, que atuou como um "guardião" do patrimônio do escrete vermelho-azul-e-branco, e se manteve como centro de treinamentos do Fortaleza até os dias atuais.

O Fortaleza anunciou, na tarde desta quarta-feira, 28, que reassumiu sua sede no Pici após 30 anos. O Tricolor passou por uma crise financeira entre 1980 e 1990 e precisou da ajuda de uma associação de torcedores para não perder o terreno devido às dívidas. Agora, a instituição retomou a rubrica do Centro de Excelência Alcides Santos e passa a tê-lo por direito após 30 anos.

"O Fortaleza hoje reescreve a história, e especialmente para mim é um momento de muita emoção. A história desse terreno surgiu em 1956 com a doação do meu pai ao Fortaleza. E agora, após um trabalho extraordinário de muitas mãos, eu, como Presidente do Fortaleza Esporte Clube, recebo de volta o mesmo terreno", conta o presidente do clube, José Rolim Machado.

Conforme divulgado pelo clube, o terreno do Pici está regularizado, livre de dívidas e totalmente pertencente ao Leão. "A devolução ao clube foi feita em forma de doação, sem custo, apenas com gastos de taxas cartoriais e impostos", detalhou o Fortaleza em nota. A ação foi conduzida por Germano Palácio, Diretor Jurídico da SAF do Fortaleza.

"Por coincidência ou uma benção do destino, (o terreno) originalmente foi doado pelo pai do atual Presidente, José Rolim Machado, que também faz parte de toda essa vitória. De papel passado, o patrimônio volta oficialmente para o Fortaleza, como tem que ser. Registro que é fruto de muitas mãos, e eu estou muito feliz de poder fazer parte desse momento, dando também os créditos a todos que fizeram e contribuíram com a Asa Forte durante muitos anos", diz Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.