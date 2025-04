História, destaques e fase atual: quem é o Racing, rival do Fortaleza na Libertadores

Fundado em 1903 e com sede em Avellaneda, cidade da província de Buenos Aires, o Racing é, historicamente, um dos cinco maiores clubes da Argentina. Não à toa, uma das alcunhas do time é “O Primeiro Grande”, apelido referente ao fato de ter sido a primeira equipe do país a vencer, de forma consecutiva, sete títulos nacionais.

Atual campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa – onde derrotou o Botafogo no início deste ano –, o Racing , tradicional clube da Argentina, será o primeiro adversário do Fortaleza na Copa Libertadores. O confronto inédito entre as duas equipes acontecerá na Arena Castelão, nesta terça-feira, 1º de abril, às 21h30min.

Neste ano, o “Primeiro Grande” enfrentou outra equipe brasileira, o Botafogo, atual campeão da Libertadores e da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceu pela Recopa, em jogos de ida e volta, valendo o título do torneio. O Racing foi implacável e derrotou o Fogão por 2 a 0 em ambas as partidas, totalizando 4 a 0 no placar agregado.

Como o Racing chega para enfrentar o Fortaleza?



Apesar do título da Recopa, a temporada do Racing em 2025 até então tem sido oscilante. No Campeonato Argentino, o “Primeiro Grande” é apenas o 10º colocado do Grupo A, que tem 15 times no total. Em 11 jogos no certame, o clube venceu quatro partidas, perdeu seis e empatou uma vez.

Comandado pelo experiente Gustavo Costas, ídolo do clube como jogador e agora treinador, o Racing costuma variar sua formação tática entre o 3-5-2, esquema com o qual se sagrou campeão da Sul-Americana, e o 4-3-3, utilizado no clássico contra o Independiente no último dia 16.

No elenco, Gustavo Costas conta com Nardoni, um volante com potencial para atuar na Europa, que forma o trio de meio-campistas com Almendra e Rojas. Martirena é um ala-direito ofensivo e que gosta de apoiar no último terço. No ataque, o treinador tem uma boa dupla com Maxi Salas e Maravilla Martínez.