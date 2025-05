Lesionado, Moisés se envolve em bate-boca com torcedores após eliminação do Fortaleza

Atacante Moisés em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O atacante Moisés se envolveu em um bate-boca com torcedores do Fortaleza na Arena Castelão após o término da partida contra o Retrô-PE, que culminou na eliminação do clube da Copa do Brasil, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e derrota na disputa por pênaltis.