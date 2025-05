Fortaleza perde força como mandante e tem apenas 53% de aproveitamento em 2025

Um dos grandes trunfos do Fortaleza na temporada passada, o fator casa não tem sido bem aproveitado pelo clube nesta temporada. Além da eliminação na Copa do Brasil sofrida para o Retrô-PE, em plena Arena Castelão, os números gerais do Leão do Pici atuando na capital cearense em 2025 não são tão positivos.

Foram 17 jogos ao todo como mandante, entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Série A. Neste recorte, a equipe comandada pelo técnico Vojvoda conquistou oito vitórias, três empates e sofreu seis derrotas. Ou seja, o Tricolor soma 53% de aproveitamento.