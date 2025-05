Fortaleza busca estabilidade na Série A e terá de superar tabu contra o Vasco

O Leão tentará vencer pela primeira vez o Cruz-Maltino fora de casa neste sábado, 17. As equipes se enfrentam em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 9ª rodada da Série A

Na manhã de hoje, o técnico Juan Pablo Vojvoda comandou o último treino do elenco tricolor antes do embarque para a capital carioca. Para o jogo, a tendência é de que o argentino tenha três desfalques, os mesmos que foram ausências diante do Bucaramanga: o atacante Moisés (com edema muscular), o lateral Diogo Barbosa (com entorse no tornozelo) e o volante Zé Welisson (com edema muscular).

Após o empate contra o Atlético Bucaramanga-COL no início da semana, pela Libertadores, o Fortaleza deixa o torneio continental em segundo plano, pelo menos momentaneamente, e passa a ter foco absoluto na Série A, competição que disputará a nona rodada amanhã, contra o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro.

No Brasileirão, o Fortaleza vem de goleada sobre o Juventude, por 5 a 0, no estádio Presidente Vargas, resultado que aliviou a pressão do time na tabela — antes do início da rodada passada, o Leão figurava dentro do Z-4. Apesar do suspiro e de estar, agora, na 11ª colocação, o time cearense segue necessitado de vitórias para se estabelecer no certame.

O Vasco, por exemplo, que é o atual 17º, tem sete pontos e pode ultrapassar o Fortaleza caso vença o escrete tricolor em São Januário. A equipe carioca, que não vence há um mês, vive um novo ciclo com o técnico Fernando Diniz. O comandante ex-seleção brasileira estreou com derrota no Alvinegro, para o Lanús, na Argentina, pela Sul-Americana.

Historicamente, as lembranças da torcida tricolor em jogos contra o Vasco fora de casa não são positivas. Em 11 jogos no Rio de Janeiro diante do Cruz-Maltino, o Leão perdeu sete e empatou quatro vezes. Será a oportunidade para Vojvoda quebrar mais um tabu no Fortaleza.