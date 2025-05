Anderson Daronco será árbitro do jogo entre Vasco e Fortaleza pela Série A

Duelo no Estádio São Januário será comandado por arbitragem gaúcha

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) divulgou o quadro de arbitragem para o confronto entre Vasco e Fortaleza, válido pela nona rodada do Brasileirão. O árbitro gaúcho Anderson Daronco apitará o jogo que acontece neste sábado, 17, às 18h30min no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Em campo, Daronco terá os árbitros Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes (RS) como auxiliares, enquanto Bruno Pereira (BA) será o quarto árbitro da partida. No comando do árbitro de vídeo, Márcio Henrique de Góis (SP) será o chefe da equipe, que contará com assistência de Herman Brumel Vani (SP) e de Bráulio da Silva Machado (SC).