Vojvoda exalta atuação do Fortaleza em goleada e celebra 300 jogos pelo clube

Técnico Vojvoda comemora vitória no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza reencontrou o caminho das vitórias com uma goleada por 4 a 0 sobre o Colo-Colo, na noite dessa terça-feira, 6, na Arena Castelão. Com o resultado, o Tricolor assumiu a segunda colocação do Grupo E da Copa Libertadores. Em coletiva após o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou a evolução da equipe e a atuação sólida diante do time chileno. “Em relação ao Colo-Colo, nós fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos uma boa diferença. Sabíamos que o Colo-Colo é um time grande, e, como todo time grande, tem jogadores com uma qualidade muito boa, tínhamos que tentar impedir que esses jogadores de essa qualidade tomassem o comando do jogo. Encaixamos bem a pressão e, a partir disso e da nossa intensidade, começamos a encontrar os espaços e o jogo para conseguir essa diferença”, analisou o técnico do Leão.