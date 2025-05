Fortaleza assume 2º lugar com goleada e pode garantir oitavas da Libertadores na próxima rodada

Tricolor do Pici recebe o Atlético Bucaramanga, terceiro colocado com cinco pontos, em solo cearense na próxima terça-feira, 13

O Fortaleza goleou o Colo-Colo por 4 a 0 na noite desta terça-feira, 6, na Arena Castelão, e deu um passo importante rumo à classificação para as oitavas de final da Libertadores da América. Com o resultado positivo, o Leão do Pici chegou a sete pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo E, empatado com o líder Racing, mas com saldo de gols inferior — seis contra quatro.

Agora, o time comandado por Vojvoda depende apenas de si para avançar às oitavas. Isso porque o Tricolor recebe o Atlético Bucaramanga, terceiro colocado com cinco pontos, em solo cearense na quinta rodada. O jogo será disputado na próxima terça-feira, 13.