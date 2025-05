Vojvoda chega a 507 pontos conquistados pelo Fortaleza; confira números

No Leão do Pici desde maio de 2021, o treinador acumula, além de números chamativos, feitos importantes

Maior técnico da história do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda alcançou 300 jogos pelo clube nesta terça-feira, 6, na vitória ante o Colo-Colo, pela fase de grupos da Libertadores da América. Para além da quantidade de partidas, o argentino chegou aos 507 pontos somados à frente do comando do time.

A alta pontuação é resultado de 144 vitórias e 75 empates — houveram ainda 81 derrotas. No recorte, que se iniciou há quatro anos, o Tricolor do Pici marcou 467 gols e sofreu 298, tendo um saldo positivo de 169 tentos.