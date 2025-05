Fortaleza encerra jejum de sete jogos sem vitórias ao derrotar o Colo-Colo

A última vitória oficial do Leão antes da obtida nesta terça-feira, dia 6, havia acontecido exatamente contra o Colo-Colo, mas não em campo. No jogo de ida das equipes pela Libertadores, o duelo foi encerrado aos 24 minutos do segundo tempo, quando o placar estava 0 a 0, após a invasão de torcedores ao campo. Posteriormente, a Conmebol declarou o Tricolor vencedor da partida por 3 a 0.

Considerando vitórias com a bola rolando, o jejum era ainda maior: nove partidas. O triunfo mais recente nesta condição havia sido contra o Fluminense, por 2 a 0, na estreia do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro. Desde então, com exceção do jogo cancelado contra o Colo-Colo, o Fortaleza acumulava três derrotas e seis empates.

O triunfo sobre o time chileno na Arena Castelão, além de encerrar o jejum, também pode servir como motivação para a “virada de chave” do Fortaleza nesta temporada. No próximo sábado, dia 10, o Tricolor volta a atuar na capital cearense, desta vez contra o Juventude, no Presidente Vargas, pelo Brasileirão.

Caso vença o time gaúcho, o Leão do Pici voltará a engrenar duas vitórias consecutivas após dois meses. A última vez que isso aconteceu foi no início de março, quando venceu o Ferroviário pelo Campeonato Cearense e pela Copa do Nordeste.