Sasha exalta Vojvoda após marca de 300 jogos pelo Fortaleza: "Merecedor de tudo isso"

"Os números falam por si só. É o maior treinador da história do Fortaleza, tem feito toda essa história tão linda desde que chegou e é merecedor de tudo isso. É merecedor de muitos outros jogos e muitas outras vitórias", disse o camisa 88.

Homem de confiança de Vojvoda no Fortaleza , o volante Lucas Sasha exaltou o técnico argentino em entrevista após a goleada tricolor diante do Colo-Colo nesta terça-feira, 6, pela Libertadores. Na oportunidade, o jogador comentou sobre a marca de 300 jogos do comandante pelo clube.

Em 300 duelos à frente do Tricolor, Vojvoda conquistou 144 vitórias, empatou 75 vezes e sofreu 81 derrotas. Neste recorte de jogos, o Leão do Pici anotou, no total, 467 gols, além de ter sofrido 298 tentos – ou seja, um saldo positivo de 169 gols.

No Leão desde maio de 2021, o treinador acumula, além de números chamativos, feitos importantes: três títulos do Campeonato Cearense, dois da Copa do Nordeste, três classificações à Libertadores, um vice-campeonato da Sul-Americana, entre outros.