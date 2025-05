Vojvoda alcança marca de 300 jogos pelo Fortaleza em goleada diante do Colo-Colo

Tricolor do Pici venceu o time chileno na Arena Castelão na noite desta terça-feira, 6, por 4 a 0, com gols marcados por Breno Lopes, Marinho, Deyverson e Lucero

A goleada do Fortaleza por 4 a 0 diante do Colo-Colo na noite desta terça-feira, 6, foi para lá de especial e não somente porque o triunfo deu ao Leão do Pici um respiro em meio a um momento ruim. Mas porque o embate marcou o jogo de número 300 do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda no comando do Fortaleza.

Nestes 300 confrontos pelo Tricolor, Vojvoda conquistou 144 vitórias, empatou 75 vezes e sofreu 81 derrotas. Neste recorte de jogos, as equipes do treinador argentino anotaram, no total, 467 gols, além de terem sofrido 298 tentos – ou seja, um saldo positivo de 169 gols.