São Paulo x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Um triunfo, entretanto, pode mudar o cenário para o Tricolor do Pici. Afinal, é início de torneio e os clubes ainda estão próximos na tabela. A diferença para o São Paulo, por exemplo, que é o 10º colocado, é de apenas dois pontos – o que reforça a importância de o time cearense derrotar o escrete paulista nesta sexta-feira. Um revés, por outro lado, não só mantém o Leão estagnado, como aumenta a já longa crise no clube .

Na saga incessante pela “virada de chave”, o Fortaleza terá, hoje, uma nova oportunidade de encerrar o jejum de vitórias que acumula nesta temporada . O adversário da vez é o São Paulo, às 21h30min, no MorumBIS, na capital paulista, em duelo válido pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na 15ª posição, o Leão tem os mesmos seis pontos do Atlético-MG (16º) e está pressionado pelo Z4.

São Paulo x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Leão

No início da semana, os comandados de Vojvoda sofreram contra o Retrô-PE, equipe da terceira divisão nacional, mas conseguiram arrancar o empate na reta final do jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Com isso, o Fortaleza fechou o mês de abril sem nenhuma vitória em campo: foram três derrotas e cinco empates. O único triunfo veio dos tribunais, em W.O., dado pela Conmebol no jogo contra o Colo-Colo-CHI, pela Libertadores.

Para a partida contra o São Paulo, Vojvoda deve seguir com os mesmos desfalques que teve diante do Retrô, com o acréscimo de Titi, suspenso. São eles: o zagueiro Brítez (entorse no tornozelo esquerdo), os laterais Tinga (entorse no tornozelo direito) e Diogo Barbosa (entorse no tornozelo direito), o atacante Moisés (edema no músculo posterior da coxa esquerda) e o volante Rodrigo, que aprimora o condicionamento físico.

São Paulo x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Tricolor

Rival do Leão, o Tricolor do Morumbi vem de vitória na Copa do Brasil, por 2 a 1 sobre o Náutico-PE, de virada. No Brasileirão, a equipe comandada pelo argentino Luis Zubeldía – um dos carrascos do time cearense na final da Sul-Americana, em 2023, já que era o então treinador da LDU-EQU – ainda não embalou. Embora invicto no certame, o time paulista empatou cinco vezes e conquistou uma vitória.