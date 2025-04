Fortaleza tem dez jogos de invencibilidade contra o São Paulo e não perde no Morumbi desde 2020

O Leão, nos últimos três confrontos que disputou com o Tricolor Paulista, venceu todos. As equipes se enfrentam na próxima sexta-feira, pelo Brasileirão

Considerando os jogos na capital paulista e cearense, o Fortaleza acumula dez partidas de invencibilidade contra o São Paulo. A boa sequência foi iniciada na 12ª rodada do Brasileirão de 2021, quando o Tricolor do Pici derrotou o rival fora de casa, por 1 a 0. Nos duelos seguintes, o Leão engatou outras cinco vitórias, além de quatro empates.

Após o empate com o Retrô-PE pela Copa do Brasil, o Fortaleza muda o foco novamente para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, torneio em que enfrenta o São Paulo na próxima sexta-feira, 2 de maio, no Morumbis (SP). O histórico recente do Leão contra o Tricolor Paulista é positivo.

Nos últimos três jogos contra o São Paulo, pela Série A de 2023 e 2024, o Fortaleza venceu todos. Atuando no Morumbis, o retrospecto do Tricolor também tem sido ótimo. A equipe cearense não perde na casa do Tricolor Paulista desde 2020, quando empatou por 2 a 2 no tempo normal, mas acabou eliminado nos pênaltis, em duelo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Desde então, o Fortaleza visitou o São Paulo em cinco ocasiões, período em que conquistou quatro vitórias e um empate. Na próxima sexta-feira, os times entram em campo às 21h30min, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Leão ocupa a 15ª posição, com seis pontos, o Tricolor figura na 10ª colocação, com oito pontos.