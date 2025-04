Lucero encerra jejum pelo Fortaleza e volta a marcar após 1 mês

Atacante argentino somava sete jogos sem balançar as redes. Último gol havia ocorrido na vitória diante do Fluminense

Principal nome do ataque do Fortaleza há três temporadas, o centroavante Juan Martín Lucero encerrou um jejum de um mês sem marcar gol pelo time nesta terça-feira, 29. Na Arena de Pernambuco, o número 9 foi o autor do gol do empate tricolor com o Retrô em duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O último tento do argentino com a camisa leonina havia ocorrido há exatamente 1 mês, no dia 29 de março, quando o Leão superou o Fluminense por 2 a 0 na estreia da Série A. Naquele embate, o atacante marcou o primeiro gol cearense, enquanto Tinga ampliou o marcador.