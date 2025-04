"Temos que fechar a boca e aceitar as críticas", diz Vojvoda sobre mau momento do Fortaleza

Técnico do Fortaleza , Juan Pablo Vojvoda desabafou sobre a má fase enfrentada pela equipe na atual temporada. Em entrevista coletiva após o empate com o Retrô pela Copa do Brasil, o comandante tricolor falou sobre os resultados negativos recentes e admitiu o baixo rendimento do time.

Na sequência, o treinador ressaltou a responsabilidade no mau momento e comentou acerca das críticas recebidas em 2025. Para ele, comissão, elenco e diretoria têm culpa no cenário.

"Eu sou o líder de um elenco. Aceito as críticas, me chateio com as críticas muitas vezes (quando falam): 'o professor é burro, como vai escalar esse jogador?'. Bom, todos tiveram sua oportunidade. Culpado é o Vojvoda que não sabe escalar, culpados são os jogadores que não respondem. Torcedor é torcedor, tem sua culpabilidade em determinados momentos, mas, neste momento, a culpa é nossa e eu sei disso. Os responsáveis somos eu, jogadores e diretoria, somos todos", dissertou.

Ainda na coletiva, Vojvoda avaliou o empate com o Retrô, válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No duelo, o Leão do Pici teve apenas 10 minutos de bom rendimento, já no final do segundo tempo.