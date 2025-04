Fortaleza tem pior aproveitamento no 1° quadrimestre desde o início da Era Vojvoda

Há oito jogos sem vencer, o Leão do Pici encerrou o mês de abril sem vitórias e venceu apenas nove vezes nos primeiros quatro meses do ano

Vojvoda chegou ao Fortaleza em maio de 2021, após os primeiros quatro meses do ano. Assumiu o clube após uma eliminação no Nordestão, que derrubou Enderson Moreira. Ainda assim, conseguiu dar reinício ao ano no quinto mês dele e levar o Tricolor ao título do Cearense daquela temporada, somando campanhas emblemáticas ao terminar em quarto lugar Série A do Brasileirão e parar nas semifinais da Copa do Brasil.

Desde então, permanece no comando do time durante temporadas integrais pelo quinto ano consecutivo e os primeiros quadrimestres nem sempre escapam de grandes turbulências. No de 2025, encerrando o mês de abril em jejum de vitórias após empatar com o Retrô nesta terça-feira, 29, Vojvoda enfrenta a pior delas. Com 45,3% de aproveitamento, o argentino tem seu primeiro terço do ano mais preocupante desde que chegou ao Pici.