Vojvoda explica escolha por dupla de ataque com Lucero e Deyverson contra o Vitória

Deyverson atuou durante todo o segundo tempo da partida contra o Vitória-BA ao lado de Lucero / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza foi derrotado pelo Vitória-BA por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, 16, pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na volta do intervalo, Vojvoda decidiu por tirar Marinho para a entrada de Deyverson, que formaria dupla de ataque com Lucero. Em seus primeiros minutos em campo, o atacante recém-chegado ao Tricolor, vindo do Atlético-MG, participou do gol de Diogo Barbosa, que empatou o duelo no Barradão. Na coletiva pós-jogo, o técnico argentino fez sua análise sobre a alteração e comentou a possibilidade dos centroavantes atuarem juntos.