Vojvoda aponta falhas de atenção como fator decisivo na derrota do Fortaleza

Treinador elogiou postura do time na partida, apesar do apontamento sobre "erros de atenção"

O Fortaleza foi derrotado pela primeira vez na Série A de 2025 na noite desta quarta-feira, 16, ao ser superado em 2 a 1 pelo Vitória no Barradão, na Bahia. Após o embate, em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou a postura do time apesar do revés, mas pontuou que o que levou o grupo a não pontuar foram alguns erros de atenção no embate.

"Acho que fizemos uma partida correta. Uma partida onde o time criou situações de gol, fizemos um gol bonito e (também) outro que foi anulado. Em uma partida muito disputada e parelha, cometemos erros de atenção. Primeiro em uma bola parada em jogada rápida. No segundo gol também. Havia muita gente em nossa área, ela estava preenchida, mas havia três jogadores adversários que conseguiram fazer o gol. São coisas que acontece, que temos que solucionar. Mas quanto ao funcionamento geral do time, acho que foi bom", avaliou o treinador argentino.