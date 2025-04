Deyverson defende elenco do Fortaleza após derrota: "Não está faltando vontade"

Para apagar a má atuação frente ao Vitória, o Leão do Pici terá a chance de se reabilitar diante de um velho conhecido de atacante: o Palmeiras

O Fortaleza sofreu sua primeira derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o time tricolor foi superado pelo Vitória-BA nesta quarta-feira, 16, em partida válida pela quarta rodada do torneio. Deyverson, atacante do Leão, falou após o revés.

Na ocasião, o camisa 18, que ainda busca marcar seu primeiro gol, destacou que a equipe tem demonstrado vontade em campo, mas tem falhado nas finalizações. “A gente está se impondo dentro de campo, jogando com garra e determinação. Não está faltando vontade dos jogadores”, afirmou.