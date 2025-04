Apresentado no Fortaleza, Deyverson reconhece lado folclórico, mas ressalta qualidades: "Dou a vida"

Vindo do Atlético-MG, o novo reforço do Leão já atuou em algumas partidas pelo Leão do Pici

Na sequência, o centroavante, que exerce uma função semelhante a de Lucero no ataque do Leão, enalteceu a relevância do Fortaleza no cenário nacional e exaltou os atletas que estão no atual elenco tricolor.

“Acho que não vim como referência, acho que o Fortaleza é referência. Vim pra cá pra está ao lado de grandes jogadores como o David Luiz, o Lucero que é o nosso artilheiro, nossa referência no ataque, o Allanzinho, o Marinho. Tenho amigos também aqui, como o Breno Lopes. Então fico muito feliz por poder honrar essa camisa, da mesma forma que fizeram desde a minha chegada”, falou.

Apesar da apresentação na Arena Castelão, o atacante do Leão fez sua estreia com o Tricolor no duelo contra o Fluminense, na estreia do escrete do Pici na Série A deste ano. Até o momento, o centroavante disputou quatro partidas, mas ainda não balançou as redes.