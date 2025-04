Fortaleza chega a dois meses sem vencer como visitante após derrota em Salvador

Atacante Breno Lopes no jogo Altos x Fortaleza, no Estádio Albertão, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Isaac Ferreira/Fortaleza EC

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A última vitória do Tricolor atuando fora de casa ocorreu ainda no início de fevereiro, quando a equipe de Vojvoda venceu o Sport na Ilha do Retiro por 2 a 0, pela Copa do Nordeste. Desde então, entre jogos de Campeonato Cearense, Libertadores e Brasileirão, o Fortaleza atuou fora de casa em seis ocasiões, somando três derrotas (Altos, Sousa e Vitória) e três empates (Ferroviário, Ceará e Mirassol). Agora, o Tricolor se prepara para receber o vice-líder Palmeiras neste domingo, 20, às 20 horas, na Arena Castelão. Apesar de viver boa fase e seguir invicto no Brasileirão, o Palmeiras amarga um tabu de seis anos sem vencer o Fortaleza na capital cearense.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente