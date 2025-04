Fortaleza tem baixa importante para partida contra o Palmeiras

Na partida dessa quarta-feira, 16, o atleta foi advertido pelo árbitro Raphael Claus e recebeu o terceiro cartão amarelo. Com isso, Martínez está fora do confronto contra a equipe paulista, válido pela quinta rodada do Brasileirão.

O Fortaleza foi novamente superado pelo Vitória por 2 a 1 . Além da derrota, o Tricolor sofreu uma baixa para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista Emmanuel Martínez não estará disponível para a partida diante do Palmeiras no próximo domingo, 20.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Baixa importante

Apesar do revés sofrido pelo Fortaleza em Salvador, Martínez se mostrou importante em alguns períodos do jogo. Aos 30 minutos do primeiro tempo, com o jogo em 0 a 0, o jogador acertou uma finalização de longa distância, obrigando o goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória, a fazer uma difícil intervenção.

Ainda pelo confronto, ao lado de David Luiz, Martínez ainda foi líder em ações com a bola durante a partida, acertando 99% dos passes – 71 em 72 tentados. Os dados são do site Sofascore.

No recorte do Brasileirão, o atleta atuou nas quatro rodadas iniciais, sendo três como titular. Na temporada, o argentino participou de 15 dos 21 jogos do Tricolor até aqui, somando um gol e uma assistência.