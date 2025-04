Fortaleza amarga terceira derrota consecutiva para o Vitória e mantém jejum no Barradão

Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram seis vezes em Salvador pela competição nacional, com ampla vantagem para o Rubro-Negro

O Fortaleza foi derrotado pelo Vitória por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, 16, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto foi realizado no Estádio Barradão, em Salvador, e marcou mais um capítulo da recente superioridade da equipe baiana sobre o time cearense.

Com o resultado, o Leão do Pici acumula mais um revés diante do rival rubro-negro, que venceu os três últimos encontros entre os dois clubes.