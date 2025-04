Fortaleza acerta a contratação de Rodrigo, volante do Maringá-PR; veja valor investido

Destaque da equipe com três gols e três assistências em 2025, o meio-campista já se despediu dos companheiros no clube paranaense e será jogador do Fortaleza

O Fortaleza acertou a sua terceira contratação antes do encerramento da janela de transferências nacional, destinada à movimentação de atletas que disputaram os campeonatos estaduais. Desta vez, conforme apurou o Esportes O POVO, o Leão do Pici acertou a contratação do volante Rodrigo – que já soma seis participações em gols no ano –, destaque do Maringá-PR, pagando cerca de R$ 4 milhões por 60% dos direitos do atleta, segundo o Fortaleza.

O jovem jogador de 24 anos já se despediu do clube paranaense e será anunciado nos próximos dias como novo membro do escrete vermelho-azul-e-branco. Por atuar em 17 dos 19 jogos do Dogão em 2025, a negociação não foi simples. Como adiantou a reportagem, a pedida inicial foi entre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões.