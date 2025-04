Fortaleza venceu apenas três jogos dos últimos 16 que disputou em 2025

A má fase do Fortaleza segue se prolongando na temporada. A derrota para o Vitória, na noite desta quarta-feira, dia 16, no Barradão, pela quarta rodada da Série A, marcou o oitavo revés do Leão do Pici nos últimos 16 jogos disputados — recorte que conta, ainda, com cinco empates e apenas três vitórias.

Dois desses triunfos aconteceram sobre o rival Ferroviário, em ocasiões diferentes. Em uma, pela fase de grupos da Copa do Nordeste, o Tubarão da Barra foi a campo com um time praticamente reserva — na ocasião, o Tricolor goleou por 4 a 0. Em outra, desta vez pela semifinal do Cearense, o time comandado por Vojvoda sofreu, mas venceu por 1 a 0, com gol nos acréscimos do segundo tempo.