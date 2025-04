Sem Moisés, Fortaleza embarca para enfentar o Vitória pela Série A

Leão do Pici visita o Leão da Barra nesta quarta-feira, 16, às 21h30min, no Barradão, pela quarta rodada da Série A do Brasileirão

O Fortaleza embarcou no início de tarde desta terça-feira, 15, rumo à Salvador, onde enfrentará o Vitória pela quarta rodada do Brasileirão. As equipes duelam nesta quarta-feira, 16, às 21h30min, no Barradão. Sem Moisés, lesionado no empate contra o Internacional, e sem o goleiro Brenno, suspenso após expulsão contra o Colorado, a delegação tricolor embarcou com 24 jogadores.

Além das ausências de Moisés e Brenno, Brítez, Breno Lopes, Tinga e Pochettino também integram o departamento médico e serão desfalques no elenco tricolor contra o Leão da Barra.