Adversário do Fortaleza, Vitória vive jejum de sete jogos sem vencer

A sequência negativa se iniciou após a primeira derrota dos baianos na temporada, no duelo contra o Náutico — que marcou a eliminação do Vitória na Copa do Brasil deste ano. O resultado gerou críticas e pressão, tendo em vista que o clube ficou pelo caminho na competição milionária diante de um rival que disputará a Série C em 2025.

Após a desclassificação, o Leão da Barra também foi superado pelo Bahia na decisão do Campeonato Baiano — tendo perdido o primeiro jogo das finais e empatado o segundo. O único resultado positivo nesse período aconteceu entre as finais estaduais, quando o Vitória derrotou o Sport pela Copa do Nordeste.

O momento negativo da equipe de Thiago Carpini chama a atenção quando se comparado ao retrospecto dos baianos no início do ano. Até a eliminação na Copa do Brasil, o Vitória havia disputado 17 jogos na temporada — tendo vencido 13, incluindo o Fortaleza no Castelão, e empatado quatro.

Vitória e Fortaleza se enfrentam nesta quarta, às 21h30min, no Barradão, em Salvador-BA, em duelo válido pela 4ª rodada da Série A do Brasileirão.