Goleiro Brenno é expulso após aplaudir e questionar árbitro: "O que você tá me olhando"

O arqueiro do Leão recebeu os dois cartões amarelos e o vermelho, no banco de reservas, aos 49 minutos da etapa final

O goleiro Brenno, reserva de João Ricardo no Fortaleza, foi expulso nos minutos finais do empate entre Fortaleza e Internacional por 0 a 0, na noite deste domingo, 13. Na súmula do duelo, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza relatou os motivos para expulsar o atleta Tricolor.

Conforme o documento, o arqueiro do Leão recebeu o primeiro cartão amarelo, no banco de reservas, no último minuto da partida, aos 49 minutos da etapa final, por ter “desaprovado com palavras ou gestos as decisões da arbitragem”.