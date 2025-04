Moisés tem golaço anulado e se machuca na comemoração após empurrão de Deyverson

O gol de bicicleta do atacante aconteceu aos cinco minutos do segundo tempo, mas foi invalidado por conta de um impedimento

O atacante Moisés, do Fortaleza , viveu uma situação inusitada na partida contra o Internacional , disputada na noite deste domingo, dia 13, na Arena Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 21 marcou um golaço de bicicleta no segundo tempo, lesionou-se na comemoração e, após ser substituído, viu o lance ser anulado.

O próprio Moisés revelou que a lesão ocorreu, de fato, por causa do empurrão de Deyverson. A informação foi revelada pelo jogador a um repórter da Cazé TV, uma das emissoras responsáveis pela transmissão do jogo, enquanto ele caminhava para o banco de reservas, ao ser substituído por Marinho.

E, já fora da partida, Moisés viu o árbitro Flávio Rodrigues de Souza anular o gol por conta de um impedimento de Yago Pikachu. No fim, o Tricolor do Pici não conseguiu balançar as redes do Colorado novamente, e a partida terminou empatada em 0 a 0.