Fortaleza tenta quebrar sequência negativa contra o Vitória; veja retrospecto

Pela Série A de 2024, a equipe baiana venceu por 2 a 0. Já pela Copa do Nordeste de 2025, bateu novamente o Tricolor por 2 a 1. No retrospecto geral, o Vitória também detém vantagem sobre o Fortaleza

Após empatar por 0 a 0 com o Internacional no último domingo, 13, o Fortaleza volta a campo pelo Campeonato Brasileiro de 2025 já nesta quarta-feira, 16, na Bahia, e terá que superar um recente retrospecto negativo ante o Vitória, por quem foi derrotado nos últimos dois encontros, válidos pelo Brasileirão de 2024 e pelo Nordestão deste ano. Antes da sequência negativa, o time cearense levava a melhor no histórico recente, e tenta retomar os triunfos sobre o adversário.

Pela competição nacional no ano passado, um revés por 2 a 0 no segundo turno, também no Barradão – onde será disputado o próximo duelo – interrompeu uma sequência de seis jogos sem perder do Leão do Pici, que havia enfrentado Flamengo, Fluminense, Vasco, Juventude, Palmeiras e Atlético-MG previamente, sem ficar atrás do placar.