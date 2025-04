Thiago Carpini, técnico do Vitória, volta de suspensão em duelo contra Fortaleza

O técnico da equipe baiana recebeu um cartão vermelho aos 33 minutos do segundo tempo do jogo contra o Flamengo, na 2ª rodada do Brasileirão

Vivendo o pior momento de sua passagem pelo Vitória-BA, o técnico Thiago Carpini retorna ao banco Rubro Negro no jogo contra o Fortaleza, na quarta-feira, 16, após cumprir suspensão no empate com o Atlético-MG, pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O técnico da equipe baiana recebeu um cartão vermelho aos 33 minutos do segundo tempo do jogo contra o Flamengo, na rodada anterior do Brasileirão. Carpini foi expulso pelo árbitro do duelo após chutar a bola que estava parada a beira do gramado para reposição, durante a comemoração do gol marcado pelo Vitória.