Inspirado em Neymar, Allanzinho revela conselhos de Sampaoli e conversas com Vojvoda

Os atacantes Allanzinho e Deyverson foram apresentados pelo Fortaleza na tarde desta segunda-feira, 14. O jogador ex-Ferroviário relembrou seu período no Santos, onde trabalhou com Jorge Samapaoli, e falou sobre os conselhos que recebeu de Vojvoda na sua chegada ao clube.

"Eu me inspirei no Neymar. Cheguei no Santos para o Sub-19, passei pelo Sub-20, tive experiência no Sub-23 e aí o Sampaoli, que foi fenomenal na minha vida, que disse que se eu pegar a bola do meio para frente, não é para tocar para trás, se errar vai de novo porque uma hora você vai acertar", disse.