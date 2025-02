Fortaleza leva virada do Vitória no Nordestão e perde a 3ª seguida

Zé Welison, volante do Fortaleza, durante jogo contra o Vitória / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Apático, o Fortaleza voltou a ser derrotado na Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 19. Jogando na Arena Castelão, o time tricolor foi superado pelo Vitória por 2 a 1 de virada em partida da quarta rodada da competição regional. O gol cearense foi marcado por Lucero, enquanto Gustavo Mosquito e Baralhas assinalaram para os baianos. Com o resultado negativo, o Leão do Pici caiu para a terceira colocação do Grupo A, com seis pontos somados. O próximo compromisso da equipe de Juan Pablo Vojvoda será no dia 1º de março, pela semifinal do Campeonato Cearense, contra o vencedor do embate entre Ferroviário e Tirol.

Fortaleza 1x2 Vitória: o jogo Atuando em casa, o Tricolor de Aço viu o Leão da Barra tentar controlar as rédeas do jogo logo nos minutos iniciais. Todavia, o time cearense conseguiu se recuperar e chegou a criar boa chance com Mancuso, aos 16. No lance, o lateral chutou de primeira e Lucas Arcanjo fez boa defesa.

Depois, foi a vez de Breno Lopes levar perigo ao tentar encobrir o goleiro rubro-negro, mas Edu tirou em cima da linha. Aos 39, Lucero finalizou forte de fora da área para abrir o placar no Gigante da Boa Vista. Na volta para o segundo tempo, Calebe aplicou um chapéu no defensor rubro-negro e tocou a bola para Marinho, que não finalizou como o esperado e viu o goleiro Lucas Arcanjo efetuar a defesa sem dificuldades. Cinco minutos depois, o Vitória respondeu, e com gol. Após saída de bola errada de Zé Welison, Gustavo Mosquito recebeu, driblou Gaston Ávila e chutou bem para igualar tudo na Arena Castelão. Depois do tento sofrido, o Fortaleza tentou reagir, mas não obteve sucesso.