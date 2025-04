CBF divulga áudio do VAR de gol anulado do Fortaleza contra o Internacional

Allanzinho e Vitão disputam lance no jogo Fortaleza x Internacional / Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do VAR no empate por 0 a 0 entre Fortaleza e Internacional, realizado no sábado, 13, na Arena Castelão. A cabine da partida, que foi comandada por Diego Pombo Lopez, anulou o gol do Moisés por impedimento na origem do lance e validou a decisão de não pênalti em um lance envolvendo o zagueiro David Luiz e o também defensor Rogel. No lance que inicia a jogada do gol, Yago Pikachu teria recebido a bola em posição irregular e o impedimento foi confirmado pelo próprio VAR. No áudio divulgado pela CBF, é confirmado que só uma das câmeras da cabine conseguiu captura o atacante Tricolor, por isso, a irregularidade foi assinalada com o uso de um único angulo.