Allanzinho afirma estar "realizando um grande sonho" ao jogar no Fortaleza

"O Tinga é muito chato, toda hora que eu pegava na bola ele estava no meu cangote, mas eu tive que colocar uma ‘fumaça’ nele também. Ele é um cara sensacional, uma referência aqui no Fortaleza e respeito demais ele, muito humilde, sensacional", completou.

"Quando eu enfrentei o Fortaleza na semifinal do Cearense eu sabia que seria difícil. Pegar um marcador como o Tinga, que bate para caramba, marca muito. Quando joguei contra o Fortaleza eu pensei: é o jogo da minha vida, tenho que mostrar meu futebol agora. Falei com minha esposa: esses dois jogos eu tenho que correr o triplo, porque contra o Fortaleza eu tenho que mostrar meu futebol", disse.

O camisa 18 leonino relembrou quando enfrentou seu atual time nas semifinais do Campeonato Cearense e falou em tom bem-humorado sobre a marcação que recebeu do lateral Tinga nos confrontos.

No Ferroviário, Allanzinho formou uma dupla com Ciel e apontou o experiente atacante como um mentor na equipe. No Fortaleza, o jogador afirma ter encontrado parceiros com características parecidas no elenco tricolor.

"O cara que é mais parecido (com o Ciel) é o Moisés, é um cara fenomenal, concentramos juntos, muito humilde. Um pecado o gol dele não valer, foi um golaço, sensacional. Que a lesão dele não seja nada grave e que ele possa voltar, porque a gente precisa muito dele", afirmou.