Fortaleza cobra expulsão de jogador do Inter e critica decisão da arbitragem

As equipes continuaram os debates sobre a partida nas redes sociais / Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional

Permeado por uma arbitragem polêmica, Fortaleza e Internacional empatara por 0 a 0, na noite deste domingo, 13, pela 3ª rodada da Série A do Brasileirão. Após a partida, ambas as equipes continuaram o duelo e afloraram os debates sobre os lances nas redes sociais. Entre as reclamações de ambas as equipes estão: a não marcação de um pênalti de David Luiz em Rogel; a não marcação de pênalti em Calebe; a anulação do gol de Moisés por impedimento de Pikachu, após revisão no VAR; e a não expulsão de Vitinho após falta em Marinho.

“Não costumamos reclamar de arbitragem aqui no perfil oficial, mas já que estão falando tanto de um suposto pênalti, precisamos falar da falta clara pra segundo amarelo que poderia mudar todo o destino da partida”, escreveu o clube em publicação nas redes sociais. Goleiro expulso Além das reclamações dos times nos lances capitais, no último minuto da partida o árbitro Flavio Rodrigues de Souza expulsou o goleiro Brenno, que estava no banco de reservas. Na súmula do confronto, o juiz relatou que a expulsão teria sido motivada após o arqueiro “protestar contra as decisões da arbitragem, e persistir em seu ato, batendo palmas ironicamente para o árbitro e proferir as seguintes palavras, 'o que você tá me olhando?'”, escreveu o árbitro no documento.