Fortaleza faz homenagem após morte de torcedores chilenos: "No futebol só há lugar para a vida"

Durante a entrada em campo, os jogadores leoninos vestiram camisas com a frase “No futebol só há lugar para a vida”. O zagueiro chileno, Kuscevic, foi acompanhado por duas crianças com camisas de número 13 e 17, representando Mylan e Martina — torcedores do Cacique que faleceram nas imediações do Estádio Monumental David Arellano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ação simbólica foi acompanhada por uma faixa com os dizeres “Futebol e violência não ocupam o mesmo espaço”, além da exibição das bandeiras do Brasil e do Chile. Um minuto de silêncio também foi respeitado antes do início da partida.

O diretor de Marketing e Comunicação do Tricolor do Pici, Marcel Pinheiro, lamentou o ocorrido e reforçou a importância da segurança no esporte. “Duas crianças saíram para ver seu time jogar e não voltaram para casa. Situações como essas não podem se repetir. Estamos aqui pela memória dos que partiram e pedindo paz no futebol, mais uma vez”, afirmou.